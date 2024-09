Oroscopo Ariete: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai voglia di buttarti in nuove avventure amorose? Bene, perché questa settimana sembra offrirti più opportunità di un buffet gratuito. Anche se sei da solo, non temere: il trasporto passionale potrebbe tornare ad accendersi con fiamme di un vulcano in eruzione.

Ma attenzione, potresti anche trovarti in momenti in cui ti sembra di non riuscire a fare tutto quello che desideri. Dal 23 in poi le cose si chiariscono, soprattutto se ci sono state distanze o incomprensioni. Sul lavoro, invece, Marte ti stressa più di una zia invadente a Natale.

Ci sono problemi da risolvere, il tempo è poco e la tensione si sente. Sarà una settimana frenetica, e per i soldi… beh, ti conviene prepararti a un’attesa. Per la salute, non dimenticare di prenderti cura dello stomaco e dei denti: sembri una roccia, ma anche le rocce si sgretolano con il tempo!

Più che Marte, sembra che ti abbiano preso di mira anche i pianeti minori… forza e coraggio!

Voto: 6+

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu lu stress e lu stummucu cci voli pazienza, ma un biccherinu di vinu ogni tantu aiutassi, forsi!”

