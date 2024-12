Oroscopo Ariete: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana all’insegna della serenità, almeno per chi non decide di sabotarsi da solo. Le stelle ti vogliono equilibrato, ma a volte tu sembri più un giocoliere che fa cadere tutto per aria.

Al lavoro c’è da rimboccarsi le maniche: meno chiacchiere e più fatti, che il capo ha già l’occhio laser puntato su di te. La salute? Tutto ok, tranne quei due giorni in cui sarai nervoso come un caffè shakerato. Ma dai, è solo Marte che ti dà troppa energia.

Più intollerante di un lattosio dipendente in una pasticceria!

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e sangue fredi, picchì non tutti li biddizzi si ponnu pigghiari a matula.”

