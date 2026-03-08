Oroscopo Ariete: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana inizia con una svolta che si sente nell’aria quasi quanto l’odore del caffè la mattina presto. L’ingresso di Venere nel segno cambia completamente il clima emotivo e riporta il cuore al centro della scena, cosa che per te significa una sola cosa: vivere tutto con intensità assoluta. Se negli ultimi tempi ti sei trovato con una situazione sentimentale poco definita, magari con due storie che si intrecciano o con una relazione che non sai bene dove stia andando, ora non potrai più rimandare. Le stelle pretendono una scelta chiara, netta, senza tentennamenti. Non perché qualcuno ti stia mettendo pressione, ma perché tu stesso senti il bisogno di qualcosa di autentico, solido, capace di darti complicità e protezione.

Sul piano delle ambizioni personali non hai certo rallentato i tuoi obiettivi. Continui a puntare in alto, come è nel tuo stile, ma dentro di te sta maturando una riflessione più profonda. Il successo non basta se non ha un significato reale. Per questo potresti scegliere di rallentare leggermente il ritmo delle attività, non per perdere terreno ma per capire meglio dove vuoi arrivare. Questa settimana diventa quindi un momento utile per rivedere strategie, alleanze e collaborazioni. Chi è davvero al tuo fianco? Chi sostiene i tuoi progetti e chi invece si limita a osservare da lontano? I nati sotto questo segno che lavorano grazie al pubblico o ai consensi ricevono una bella dose di approvazione e questo rafforza la tua sicurezza. Quando riesci a unire entusiasmo e progettualità diventi quasi inarrestabile.

Anche il fisico risente di questa nuova fase interiore. Ti rendi conto che senza un affetto sincero perdi energia, come se mancasse una parte fondamentale del motore che ti spinge avanti. La buona notizia è che i consensi non mancano e questo alimenta il tuo entusiasmo. Cerca però di ritagliare momenti di tranquillità: parlare con qualcuno di fiducia, condividere fragilità o semplicemente fermarti un attimo può rivelarsi sorprendentemente rigenerante. Quando cuore e ambizione viaggiano nella stessa direzione ritrovi una forza incredibile.

Questa settimana il cuore corre veloce… ma prima di partire controlla se la testa ha messo le scarpe.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si senti ca ‘u cori ti spingi a fari na scelta vera, nun fari u testardu. Segui chiddu ca senti e vedrai ca a forza ti torna tutta.

