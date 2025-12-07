Oroscopo Bilancia: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – La tua settimana è un elegante equilibrio instabile. Passioni che si accendono, tensioni che si insinuano, parole che scivolano fuori anche quando non dovrebbero. Le stelle ti spingono verso il desiderio, ma possono anche amplificare ogni piccolo dubbio che ti porti dietro dal lavoro o dalla vita personale. E tu, che cerchi sempre armonia, rischi di trasformarti in un giocoliere che tiene in aria troppe emozioni insieme. La prima parte di dicembre è decisamente migliore della seconda: più lucida, più fertile, più adatta ai chiarimenti sinceri. Se devi parlare, discutere, affrontare un punto debole della relazione, fallo adesso. Giovedì e venerdì sono particolarmente favorevoli, quasi terapeutici, mentre domenica appare più pesante, come se la tua mente girasse in loop su un pensiero che non sai dove mettere.

Sul lavoro il quadro è più complesso. Alcuni hanno chiamato avvocati, altri commercialisti, altri ancora si trovano in un limbo burocratico che sembra non finire mai. Giove ti insidia da mesi e ti mette di fronte decisioni che non puoi più rimandare. Chi ha cambiato strada in estate ora vive una tranquillità forzata, come se la vita avesse premuto il tasto “pausa”. Ma dietro la lentezza si muovono nuove prospettive: contratti, accordi, riconoscimenti possibili. Serve ancora pazienza, soprattutto all’inizio della settimana, perché la concentrazione è fondamentale e le distrazioni possono creare ritardi.

Sul piano fisico senti salire e scendere la tua solita altalena emotiva: malinconie, ripensamenti, nostalgie che improvvisamente bussano alla porta. Devi nutrirti bene, riposare, non lasciare che il passato si ingigantisca a tal punto da schiacciare il presente. Domenica e lunedì possono risultare giornate faticose, ma recuperi presto se ti concedi ciò che ti calma davvero.

Decidi in fretta: anche il tuo indeciso interiore ormai è stanco di aspettarti.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Spatta ‘sti targhi ‘nta testa. Si parri subitu, ti liberi l’arma e camini cchiù leggeru”.

