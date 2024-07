Oroscopo Cancro: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Un risveglio improvviso della vita sentimentale può venire da una telefonata inaspettata. Il cielo ti prepara a un periodo brillante e appassionante in amore, con una carica positiva grazie a Venere. Impossibile non avere un pensiero positivo per l’amore in questo periodo.

Sul lavoro, pianifica bene per evitare di ripetere le stesse azioni. Ci sono strani movimenti nell’ambiente lavorativo, prendi le necessarie precauzioni. Giove ti favorisce per oltre un anno, con possibilità di riconferme e di toglierti un sassolino dalla scarpa. A livello di benessere, una dieta sana e regolare è essenziale per evitare fastidi.

“Sensibile come un granchio fuori dall’acqua.” Voto: 9 – Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia friscu e vivi tranquillu, cà u stomacu ringrazia!”

