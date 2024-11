Oroscopo Capricorno: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Ah, caro Capricorno, questa settimana sembri un venditore di emozioni: disponibile con tutti e con tanta voglia di allargare la cerchia degli amici (e magari anche quella degli amanti, ma non diciamolo in giro).

È il momento giusto per ampliare gli orizzonti sentimentali, ma occhio a non esagerare: non puoi innamorarti pure della signora del bar solo perché ti ha fatto il caffè perfetto. Sul lavoro, sei un po’ il diplomatico della situazione, anche se ogni tanto ti scappa qualche piccola crisi di nervi. Prendi tutto con filosofia e dedicati anche a qualche viaggio rigenerante. Per i problemi finanziari, non farti venire ulcere: si risolvono. Magari.

Ti va tutto bene, ma ricordati: chi troppo vuole… poi finisce col fare straordinari non pagati.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Chisti su i stiddi ca ti dicinu: fatti un viaggettu, ca si cchiù stressatu d’un pizzinu intra un ventu.”

