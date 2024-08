Oroscopo Capricorno: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Ti senti come un supereroe in pensione: lucido, pragmatico, e pronto a mettere ordine in ogni caos. L’amore non ti abbaglia più come un tempo, e hai capito che aspettarsi troppo dagli altri è come cercare di spremere una pietra.

Ormai, hai deciso che un compromesso è meglio di una guerra, e lo accetti con una saggezza che farebbe invidia a un vecchio saggio zen. Nel lavoro, sei diffidente come un investigatore privato in un film noir, ma del resto, chi può biasimarti? Hai visto più tradimenti di un personaggio in una telenovela sudamericana.

Nonostante questo, la settimana scorre serena, ma attento, settembre si avvicina con il suo carico di responsabilità, pronto a farti rimpiangere i giorni di quiete. Cura un po’ di più la schiena e il ginocchio destro, perché con tutto questo peso sulle spalle, qualche acciacco è inevitabile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi si la dunca, ‘u sapi.”

Voto: 8.5 – Sei come un muro di cemento armato: indistruttibile, ma ogni tanto, una piccola crepa non fa male.

