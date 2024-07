Oroscopo Capricorno: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

CAPRICORNO – Se qualcosa non è stato detto, ora è il momento di parlare. Una tenera amicizia potrebbe diventare qualcosa di più, ma attento ai rapporti nati per gioco. Potresti anche perdonare una persona che si è comportata male in primavera.

Stai dedicando più tempo al lavoro, il dinamismo ritrovato ti rende veloce e concentrato, ma anche arrabbiato con chi non fa il proprio dovere. Usa questa settimana per chiarire le idee sulle tue prossime mosse e considera un cambiamento di rotta se la strada attuale non ti soddisfa. Ottimo periodo per il recupero, ma attenzione ai fastidi articolari.

Riprova, sarai più fortunato… o almeno così si dice!

Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Si ‘un ti nni futti tu, cu ti nni futti?”

