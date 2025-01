Oroscopo Gemelli: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Sei in una soap opera, Gemelli, ma senza il copione. In amore, Venere contraria ti mette davanti a una serie di dubbi: vuoi davvero stare dove sei o stai cercando scuse per evadere? Occhio alle passioni segrete, che sembrano intriganti, ma spesso finiscono peggio di una cena bruciata.

Sul lavoro sei in una buona fase mentale, quindi approfittane per farti notare. Però, frena con i tuoi eccessi: non puoi mangiare tutto il buffet della vita e sperare di rimanere in forma.

Sei il re delle contraddizioni: vuoi tutto, ma non sai cosa.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di fari ‘na minchiata, pigghiati ‘na granita e pinsaci du voti!”

