Oroscopo Gemelli: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Se hai chiuso una relazione, non prendertela col destino. Venere ha aperto i tuoi occhi e hai preso le tue decisioni. Le coppie che stanno pianificando grandi passi potrebbero sentirsi un po’ frustrate.

Se sei single, potresti essere un po’ inquieto, ma non escludere un po’ di divertimento. Nel lavoro, è il momento di concludere le iniziative entro fine luglio. Recupera fiducia in te stesso e negli altri. Per quanto riguarda il benessere, le giornate potrebbero sembrare pesanti, quindi concediti una breve vacanza per ritrovare entusiasmo.

Quindi, tra muri di gomma e vacanze necessarie, cerca di non perdere la testa. Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: Un pocu di svago nun fa mai mali.

