Oroscopo Gemelli: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua settimana è un mix tra un quiz mentale e un balletto emotivo. In amore, fai attenzione: hai voglia di chiarezza, ma tendi a mettere alla prova il partner.

Stai calmo, o finirai per creare problemi dove non ci sono. Il passato potrebbe tornare a farti visita, ma non lasciare che i vecchi rancori rovinino il tuo presente. Sul lavoro, invece, c’è aria di novità: buone notizie per chi lavora nel commercio o con i contatti.

Tuttavia, la tua voglia di sicurezza rischia di farti accontentare troppo presto. Il consiglio? Punta più in alto! Riposo consigliato, perché le energie non sono infinite.

Hai la testa tra le nuvole, ma ricordati di guardare anche dove metti i piedi.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non aviri troppa furia: u tempu bonu arriva sulu quannu ci voli.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI