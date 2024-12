Oroscopo Gemelli: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Coraggio, Gemelli, le stelle ti invitano a uscire dalla tua zona di comfort, anche se ti attrae il brivido delle situazioni complicate. Evita di perdere tempo con persone incerte e punta su chi davvero conta: Ariete, Leone e Acquario potrebbero regalarti momenti emozionanti.

Sul lavoro, c’è da rimettere in sesto le finanze: troppe spese recenti richiedono una strategia per recuperare. È anche il momento di fare scelte importanti per il tuo futuro. Benessere altalenante, con un sabato da dimenticare se ti lanci in discussioni sterili.

VOTO: 8

“Gemelli, non sei confuso: sei multitasking, ma in tilt.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassati di struppiari a testa, ca u megghiu arriva senza annazziari troppu.”

