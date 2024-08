Oroscopo Gemelli: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

GEMELLI – Piccole discussioni legate all’aspetto finanziario o organizzativo per le coppie già formate da tempo. Da lunedì potresti rimettere in discussione l’amore. Una persona amica cercherà di consolarti, cerca di concentrarti di più e se vedi che una relazione è poco chiara cerca di capire come stanno le cose.

Se una persona non ti convince, potresti darle il benservito. Sul lavoro, quando si fanno scelte importanti spinti dall’entusiasmo eccessivo o dal nervosismo, si rischia di sbagliare. Cautela con il denaro. Tutto sta cambiando o è appena cambiato, per fortuna in meglio: ecco perché già si può parlare di un recupero in vista di settembre.

Non è bene decidere in fretta perché di recente non sono stati fatti passi in avanti e, anche se volevi cambiare lavoro, non è stato possibile. Il periodo premia la tua capacità di impegnarti, ma non è necessario esagerare. Un po’ di stanchezza si farà sentire, e i disturbi maggiori possono essere legati all’ansia o all’insonnia.

“I Gemelli e le decisioni affrettate: una combo pericolosa.”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti curari si ‘na cosa non è chiara, pigghiati u’ tempu.”

