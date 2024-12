Oroscopo Gemelli: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Finalmente ti sei svegliato dal letargo emotivo, e già ti stai lanciando in avventure impossibili, magari con persone complicate o impossibili da raggiungere (letteralmente). È il tuo sport preferito: amori irraggiungibili, o pericolosamente “occupati”.

Sul lavoro, invece, hai la fortuna dalla tua parte: approfittane per chiudere accordi, puntare in alto e sistemare tutto quello che finora hai lasciato a metà. La salute? Bene, ma occhio alle articolazioni: il medico non morde.

Sei la dimostrazione vivente che il caos è una forma d’arte.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “A tia piacinu li cosi difficili, ma chi te l’ha dittu ca voli è picca?”

