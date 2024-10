Oroscopo del giorno: martedì 22 ottobre 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 22 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 22 ottobre 2024

♈ Ariete – 22 ottobre 2024

Oggi sei una palla di energia pronta a scoppiare… nel modo sbagliato. Anche se Venere ti sorride, cerca di non usare quella carica per litigare con chiunque incontri. Sul lavoro sei propositivo, ma non aspettarti che gli altri ti seguano come il pifferaio magico. L’amore è OK, ma attento a non strafare con dichiarazioni epiche che poi non riesci a mantenere.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A ogni cosa c’è un tempu, ma tu pari ca ‘un canusci l’orologiu.”

Campa campa, ma nun fari tutto di fretta, ca arrivi arrassu sulu pi perdiri tempu.

♉ Toro – 22 ottobre 2024

Mercurio opposto ti costringe a mettere ordine, ma tu hai la testa dura e non vuoi. Sei lì, che provi a mettere tutto a posto ma finisci col fare un disastro più grande. In amore va meglio, ma se hai intenzione di dichiararti, evita messaggi ambigui o rischi di sembrare un indeciso.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “‘Un fari u fitusu, fa u beddu e lasciati iri.”

Chi ti voli beni, prima o poi t’arriva, ma nun fa sempri chiddu ca cuntraria.

♊ Gemelli – 22 ottobre 2024

La Luna è nel tuo segno e tu hai deciso di farne buon uso. Prendi tutto con una leggerezza disarmante, ma occhio a non sembrare troppo superficiale. Perché se continui così, anche le battute che fai potrebbero essere mal interpretate.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si a parola è bona, a risata è megghiu.”

Ci sunnu i jorna ca fari u babbu serve p’addolciri li picciriddi… e puru i capiddi grigi.

♋ Cancro – 22 ottobre 2024

Oggi ti senti come una pentola a pressione pronta a esplodere, ma resisti. Le stelle promettono un 2025 migliore, quindi per ora resta calmo e ignora chi ti infastidisce. Con un po’ di pazienza potresti persino vincere quella piccola battaglia che stai combattendo da mesi.

Voto: 6,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun t’affruntari, pigghiala cumposta.”

Si fa scuru, sulu pi farisi cchiù chianu u chiaru ca voli veniri.

♌ Leone – 22 ottobre 2024

Ti senti generoso e pieno di amore, peccato che il portafoglio non sia altrettanto pieno. In amore va tutto bene, ma forse dovresti evitare di compensare i tuoi sentimenti con regali costosi. Lascia che il cuore faccia il suo lavoro senza metterci di mezzo la carta di credito.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “‘Un vali ca si grandi e grossu, se ti ‘mpicci pi nu picca.”

Fai lu beddu cori, ma nun fa troppu u bravu ca poi ti scroccanu puru u jurnu chiù.

♍ Vergine – 22 ottobre 2024

Sei nervoso e poco paziente, e si vede. La tua logica spietata oggi potrebbe mettere alla prova chiunque osi contraddirti. Cerca di rilassarti e respira. Magari un po’ di yoga non farebbe male, altrimenti rischi di ritrovarti a litigare anche col tuo riflesso allo specchio.

Voto: 5,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na bella camminata, ca forse perdi chiddi l’aviri, ca ti stannu a fari cascari i capiddi.”

A testa frisca è megghiu di qualunque litigiu, specialmente cu’ l’omu davanti allo specchiu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 22 ottobre 2024

♎ Bilancia – 22 ottobre 2024

Oggi sei in modalità zen: eviti le polemiche e scegli il silenzio strategico. Questo ti permette di riflettere e magari prendere decisioni migliori rispetto al solito. Bravo, continua così, anche se intorno a te tutti sembrano voler cercare la rissa.

Voto: 8,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi scanti scampau, ma chi pensa già partiu.”

Accattati ‘na matina senza pinsamentu e veditila caminari liscia.

♏ Scorpione – 22 ottobre 2024

Oggi esplodi di passione e mistero, ma non esagerare. Se hai qualche segreto, valuta bene a chi lo confidi, perché non tutti sanno tenere la bocca chiusa. Se ci sono questioni sospese, è il momento di affrontarle, ma fallo con stile.

Voto: 7,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Pìa pi ddu’ passu di latu e vidi ca non t’accabbarì.”

Cui voli fari u furbu cuntru a tia, sinnè ca ci rimani malamenti, ca nuddru ti capisci.

♐ Sagittario – 22 ottobre 2024

Giornata da colpo di fulmine, quindi tieniti pronto a tutto. Le stelle sono in posizione favorevole, ma tu sei un po’ troppo impulsivo, quindi attento a non scambiare una cotta passeggera per amore eterno. Sul lavoro meglio non strafare.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “‘Un tirari ca s’arristannu chianu, pigli lu giustu tempu.”

Quannu ti pigghia u sciummo fa’ u focu ardenti, ma pigghialu a cumposta ca nun sai comu ti fini.

♑ Capricorno – 22 ottobre 2024

Sei più determinato di un mulo a una corsa di resistenza. Qualche piccolo problema fisico ti rallenta, ma tu lo ignori stoicamente. Non fare l’eroe: ogni tanto riposarsi non è una vergogna, soprattutto quando Marte è contro.

Voto: 7,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na biddata e levati di menzu.”

Cori e pinzeri, ma si sanu chiuttostu bonu si c’e’ na causa di fari.

♒ Acquario – 22 ottobre 2024

Oggi tutto sembra volare, soprattutto l’amore. Potresti scoprire un lato dolce di te che neanche conoscevi. Ma stai attento ai soldi, perché potresti spenderli troppo velocemente. La leggerezza in amore va bene, con il portafoglio un po’ meno.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Va avanti comu ‘na piuma, ma ‘un fari ca ti spulici tutto u villutu.”

L’aria è frisca e ci voli liggerezza, ma cu l’assegni ci voli cura.

♓ Pesci – 22 ottobre 2024

Oggi sei particolarmente nervoso e suscettibile, col rischio di rispondere male anche a chi ti vuole bene. Cerca di non drammatizzare e, se proprio non riesci a trattenerli, almeno nasconditi da qualche parte quando vuoi scoppiare.

Voto: 5,0

Consiglio delle stelle siciliane: “Assittati, chiudi l’occhi e fancillu passa.”

Ca poi chiuriri tutti i jurni si continui a fari comu n’autu ca nun sapi teniri i pugni.

Classifica di martedì 22 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Bilancia

3 – Gemelli

4 – Acquario

5- Capricorno

6 – Scorpione

7 – Leone

8 – Ariete

9 – Cancro

10 – Toro

11 – Pesci

12 – Vergine

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI