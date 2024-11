Oroscopo del giorno: mercoledì 20 novembre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 20 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 20 novembre 2024

♈ Ariete – 20 novembre 2024

Oggi, la tua energia è paragonabile a quella di un caffè decaffeinato: tanta voglia, ma poca sostanza. Sul lavoro, le tue idee brillanti potrebbero essere accolte con l’entusiasmo riservato a una giornata di pioggia a Palermo. In amore, cerca di non confondere la passione con l’impazienza; il partner potrebbe non apprezzare le tue “brillanti” intuizioni.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “A megghiu parola è chidda ca nun si dici.”

“Oggi, megghiu ca ti stai mutu e nun fai dannu.”

♉ Toro – 20 novembre 2024

La tua testardaggine oggi raggiunge livelli epici, superando persino quella di un mulo siciliano. Sul lavoro, insisti su un progetto che interessa solo a te e al tuo gatto. In amore, il partner potrebbe stancarsi delle tue “sorprese” prevedibili come un tramonto estivo.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli puisia, si nni va a la marina.”

“Oggi, prova a essiri menu testardu e godi di cchiù la vita.”

♊ Gemelli – 20 novembre 2024

La tua doppia personalità oggi è più evidente di una coppola in testa a un turista. Sul lavoro, cambi idea più spesso di quanto cambi canale durante le pubblicità. In amore, il partner potrebbe chiedersi con chi sta parlando: con te o con l’altro te?

Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua passa u mari.”

“Oggi, prova a nun parrari troppu e ascolta cchiù.”

♋ Cancro – 20 novembre 2024

Oggi, la tua sensibilità è paragonabile a quella di una granita al limone: dolce ma con un pizzico di acidità. Sul lavoro, prendi tutto sul personale, anche le email di spam. In amore, il partner potrebbe stancarsi delle tue continue richieste di rassicurazione.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.”

“Oggi, esci di casa e affronta u munnu senza paura.”

♌ Leone – 20 novembre 2024

La tua voglia di protagonismo oggi è più forte di un venditore ambulante al mercato di Ballarò. Sul lavoro, cerchi di attirare l’attenzione con risultati discutibili. In amore, il partner potrebbe stancarsi del tuo continuo bisogno di essere al centro dell’attenzione.

Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “L’acqua ca nun camina, s’ammala.”

“Oggi, muoviti e fai qualcosa di utile, invece di fari u pavuni.”

♍ Vergine – 20 novembre 2024

La tua mania per l’ordine oggi raggiunge livelli tali che persino le formiche ti trovano esagerato. Sul lavoro, organizzi tutto al millimetro, ma dimentichi l’essenziale. In amore, il partner potrebbe stancarsi delle tue critiche costanti.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu mancia fa muddichi.”

“Oggi, accetta ca nun poi cuntrullari tuttu e rilassati.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 20 novembre 2024

♎ Bilancia – 20 novembre ottobre 2024

La tua indecisione oggi è più evidente di una fila alla posta centrale. Sul lavoro, passi più tempo a valutare le opzioni che a prendere decisioni. In amore, il partner potrebbe stancarsi della tua continua ricerca di equilibrio.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu è cuntentu, godi.”

“Oggi, scegli una cosa e statti cuntentu senza pinzari troppu.”

♏ Scorpione – 20 novembre 2024

La tua intensità oggi è paragonabile a quella di una salsa piccante alla ‘nduja. Sul lavoro, metti passione in tutto, anche nel preparare il caffè. In amore, il partner potrebbe apprezzare la tua dedizione, ma occhio a non soffocarlo.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli l’ovu, si gratti u culu.”

“Oggi, metti passione in tuttu, ma nun esagerari.”

♐ Sagittario – 20 novembre 2024

La tua voglia di avventura oggi è più forte di un turista con la mappa in mano. Sul lavoro, sogni viaggi esotici mentre sei bloccato in ufficio. In amore, il partner potrebbe stancarsi delle tue continue fantasie di fuga.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu va circannu, trova.”

“Oggi, statti calmu: u munnu ti aspetta, ma prima finisci u to travagghiu.”

♑ Capricorno – 20 novembre 2024

Oggi, la tua serietà è paragonabile a quella di un notaio che redige testamenti. Sul lavoro, affronti le sfide come se ogni progetto fosse un summit internazionale. In amore, il partner potrebbe desiderare un pizzico di leggerezza, ma tu sei impegnato a costruire il futuro.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Chistu è u tempu giustu, avanti e nun ti firmari.”

“Oggi, furria comu ‘na furia, ma nun scurdari a vita è puru piaciri.”

♒ Acquario – 20 novembre 2024

La tua originalità oggi sfiora l’eccentricità: probabilmente sarai l’unico a indossare un cappotto in spiaggia. Sul lavoro, proponi idee geniali che nessuno capisce. In amore, il partner ti ammira, ma forse ha bisogno di qualcosa di più concreto.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scurdari: u cori è ca’ conta cchiù.”

“Oggi, pensa menu a voli pindari e cunta quantu vali l’amuri.”

♓ Pesci – 20 novembre 2024

Oggi, la tua sensibilità è talmente forte che potresti emozionarti persino guardando una pubblicità. Sul lavoro, ti perdi tra sogni e progetti irrealizzabili. In amore, il partner potrebbe apprezzare la tua dolcezza, ma attenzione a non diventare troppo drammatico.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Chianci quannu devi, ma ricordati ca ‘u suli torna sempre.”

“Oggi, nun ti scurdari ca i fantasie sunnu beddi, ma la realtà è megghiu.”

Classifica di mercoledì 20 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Capricorno

3 – Acquario

4 – Toro

5- Cancro

6 – Vergine

7 – Sagittario

8 – Pesci

9 – Gemelli

10 – Leone

11 – Ariete

12 – Bilancia

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI