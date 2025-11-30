Oroscopo Leone: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana sembri vivere in una telenovela affettiva dove tutto è intensissimo ma senza una trama chiara. La tua voglia di certezze si scontra con situazioni che sembrano fatte apposta per confondere, complicare, sfumare. Se ti senti insoddisfatto, tranquillo: non è colpa tua, è l’atmosfera generale che funziona un po’ come quei vecchi televisori che ogni tanto perdevano il segnale. Nel cuore c’è movimento e un filo d’irrequietezza. Vorresti sistemare tutto, chiarire con tutti, avere la pace universale, ma allo stesso tempo senti che ogni parola rischia di aprire un capitolo nuovo invece di chiuderne uno vecchio. Le stelle ti suggeriscono un atteggiamento zen. Calma, lucidità, poca fretta, soprattutto nei confronti di chi pretende attenzioni mentre tu cerchi solo aria per respirare. Se devi discutere, fallo adesso, ma solo se sei pronto a mantenere il sangue freddo. Altrimenti rimanda alla prossima settimana, quando il clima sarà più gestibile.

Nel lavoro, invece, qualcosa si muove con più ordine. Ti potrebbe arrivare una proposta interessante, magari ancora abbozzata, ma con un potenziale che vale la pena studiare bene. Le stelle lavorative non sono contrarie, anzi, preparano un terreno fertile dal quale potrebbero emergere cambiamenti utili, però dalla prossima settimana, non da questa. L’unica nota discordante è legata ai tuoi desideri di crescita. Hai ambizioni alte, sei pronto a investire, ma non tutto si può concretizzare subito. Il 2025-2026 sarà un biennio di svolte, e tu sei già in fase di riscaldamento.

Fisicamente, il corpo richiede tregua. Le ultime settimane ti hanno messo alla prova e ora hai bisogno di riposo vero. Non quello che fai scrollando il cellulare a letto, ma quello che prevede sonno, calma e sport leggero. Sabato la Luna ti dà una spinta di buonumore, ma evita stress inutili. Sei un Leone, non un supereroe.

Lo so che vuoi comandare tutto… ma almeno lascia qualcosa da decidere alle stelle.

VOTO: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti quetu e scegli cu testa. Quannu ti fermi ‘na jurnata, capisci megghiu cu merita lu to ruggitu e cu no”.

