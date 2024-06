Oroscopo Pesci: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Una amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e ritorna la voglia di amare. Prudenza con Vergine, Sagittario e Gemelli. Se hai due storie in ballo, decidi quale è la migliore per te. Entro poche settimane, buone novità in arrivo, forse persino un ritorno di fiamma.

Sul lavoro, aumenta il lavoro e i clienti. Forse quella risposta che aspettavi è già arrivata. Nuovi progetti avranno successo, ma ci vuole tempo prima di ottenere garanzie. Attenzione alle contestazioni, non dare peso alle chiacchiere. Credi in te stesso. La settimana porterà alti e bassi, ma non arrabbiarti per nulla.

Sei pronto a tornare in pista, ma scegli bene i tuoi compagni di ballo! Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntu su e cuntu giù, l’impurtanti è chi ti senti beddu comu nu lupu.”

