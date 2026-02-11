 Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

1 min di lettura

CORTINA (ITALPRESS) – Arriva un altro clamoroso oro per l’Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di un’ora le colleghe Andrea Voetter e Marion Oberhofer e vanno a prendersi il titolo olimpico nel doppio maschile con un’incredibile rimonta. Terzi infatti dopo la prima run, i due azzurri finiscono davanti a tutti col tempo complessivo di 1’45″086, beffando di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, argento, mentre chiudono terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl, bronzo a 0″090 dal tandem tricolore. Per l’Italia è il quarto oro a questi Giochi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI