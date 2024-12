Oroscopo Pesci: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Il tuo cuore sembra un po’ confuso, caro Pesci. Hai voglia di sentirti coccolato, ma anche di sparire in una grotta per un po’. Le relazioni di coppia potrebbero risentire di un po’ di gelosia, mentre i single sono in cerca di stabilità (o almeno di una cena gratis).

Venerdì sarà una giornata complicata, quindi meglio rimandare le discussioni a quando ti sentirai meno… nuvola.

Nel lavoro, sei in fase contemplativa: collaborazioni poco soddisfacenti e soci che sembrano personaggi di una soap opera ti mettono alla prova. Le tensioni si accumulano, ma giovedì potrebbe esserci un confronto utile.

L’importante è non lasciarti sopraffare e ricordare che tra qualche mese le cose saranno molto più chiare. Sul fronte benessere, evita distrazioni che potrebbero farti inciampare, letteralmente o metaforicamente.

“Sei un poeta, ma a volte anche i poeti devono smettere di sognare e fare i conti con la realtà.”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu ti perdi, ascutati ‘u ventu: iddu t’addumannarà di campari cchiù forti!”

