Oroscopo Pesci: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Finalmente una parte di giugno che rispecchia i tuoi desideri! Con Venere, Mercurio e Saturno in buon aspetto, è il momento ideale per fare incontri, ritrovare l’amore o magari ufficializzare una relazione.

Sul lavoro, sei in una fase di uscita dallo stallo, con grandi opportunità in arrivo. La fine di giugno ti porterà non solo vantaggi, ma decisioni importanti per il futuro. Quanto al benessere, evita pensieri malinconici che possono riflettersi sul tuo fisico. Usa la tua ansia per qualcosa di produttivo, come l’attività fisica.

Voto: 9 – “Sto per fare il colpaccio, ma devo prima smettere di rimuginare!” Consiglio delle stelle siciliane: Non ti fari pigghiari d’a ‘mpunenti e moviti.

