Oroscopo Sagittario: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

SAGITTARIO – La settimana inizia con una leggera inquietudine: vorresti più adrenalina, magari una fuga romantica o almeno una serata diversa con la persona amata. Se sei single, però, il tuo spirito avventuroso si limita a osservare dalla finestra della vita, forse con una tazza di tè in mano.

Gli incontri ti intrigano, ma solo quelli che non chiedono impegni. Calma, esploratore delle emozioni: fine mese porterà più chiarezza. Sul lavoro, le stelle ti spingono a riprendere discorsi lasciati a metà, come se fossi l’eroe di un film che torna in città per sistemare vecchie questioni.

Occhio però al portafoglio: le tue idee brillanti costano e qualche bilancio economico andrebbe aggiustato. Per quanto riguarda il benessere, il tuo mantra è “addio passato, avanti il nuovo”. Magari consulta un nutrizionista: il tuo fisico non ti seguirà a lungo nelle tue mille avventure senza una guida.

Se ti fermi a riflettere ancora un po’, rischi di diventare una statua contemplativa.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Spìati ‘u mari, ma ‘un ti scurdari ca pi natari ci voli forza e curaggiu!”

