Oroscopo Sagittario: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Sei stato sull’orlo di un esaurimento nervoso, ma adesso che Venere ha smesso di farti la guerra, è tempo di recuperare la passione! Ovviamente, detesti che ti dicano cosa fare, quindi non ascolterai nessuno e seguirai il tuo cuore ribelle.

Nel lavoro, anche se sei un super favorito, ti sei preso una pausa forzata, ma tranquillo, hai già un piano diabolico in mente. Basta essere paziente e non saltare alle conclusioni. In quanto al tuo benessere, occhio alla salute, hai passato giornate dure, ma la ripresa è vicina.

Voto: 7 – “L’amore è una cosa meravigliosa, ma meglio se nessuno si mette a darmi ordini!” Consiglio delle stelle siciliane: Càviti i peni di ‘ntesta e segui lu cori.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI