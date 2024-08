Oroscopo Scorpione: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana, caro Scorpione, è perfetta per capire cosa sta accadendo in amore. Le decisioni saranno più facili grazie ai giochi astrali.

Le giornate più interessanti saranno quelle di inizio agosto per nuovi amori, con attrazione per Vergine e Capricorno. Tutto può cambiare, persino le coppie in crisi possono raggiungere un armistizio. Con maggiore disponibilità, sarai ancora più ammirato.

Nel lavoro, le idee che nascono ora saranno vantaggiose. Anche se la crisi c’è per tutti, tu hai più possibilità di superarla grazie a un incontro o a una soluzione che arriverà entro fine agosto. Il commercio, gli affari e le questioni economiche torneranno in evidenza, a patto che si cambi tutto. Non arrabbiarti se sei stato escluso da un certo gioco, avrai soddisfazioni altrove.

Buon recupero fisico in vista, ma non fare il passo più lungo della gamba verso fine mese, saranno giornate cariche di tensione. Circondati di persone positive e cura la tua alimentazione.

Se la crisi è di moda, tu Scorpione sfila come se fosse un’opportunità.

Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Circundati di brava genti e mancia bonu, chiù forti ti senti.”

