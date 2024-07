Oroscopo Scorpione: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Sei un vulcano pronto a esplodere, ma stai attento a dove metti i piedi. In amore, le giornate sono state complicate da gestire, con una certa freddezza o indifferenza. Oppure c’è tanto da fare per la casa. Dopo l’11, molte coppie dovranno rivedere il rapporto; non prendere decisioni affrettate, potresti pentirti.

I single farebbero meglio a temporeggiare. Sul lavoro, chi aspetta notizie o esiti importanti avrà risposte entro fine mese. Se hai un’attività indipendente, ci sono piccoli ostacoli o una fase di stallo economico con più spese e riparazioni. Pazienza, le cose stanno cambiando. Marte opposto ti chiede di evitare strapazzi, poiché sei messo alla prova a livello familiare ed emotivo. Non strafare e attento alle parole di troppo.

Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Vulìssiru fari grandi cosi, ma ogni tantu serve un pocu di pacenzia e mancu parrari troppu.”

