Oroscopo della settimana dall’11 al 17 novembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 4 al 10 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’11 al 17 novembre 2024: i segni migliori

1 – Sagittario

Hai un cielo che sembra il paradiso degli innamorati e delle conferme! Mercurio, Venere e Marte ti sostengono come un trio di angeli custodi… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Sei nel pieno del recupero. Se sei single, nuove attrazioni potrebbero sbocciare quando meno te lo aspetti… VAI AL SEGNO

3 – Cancro

In amore ti tocca fare il genitore anche col partner, e non solo coi figli! Insomma, sembra che tu debba prenderti cura di tutti, a discapito del romanticismo… VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Le stelle sono dalla tua parte e ti danno una spinta da non sottovalutare, specialmente in amore!… VAI AL SEGNO

5 – Leone

Questa settimana sembri proprio il Re della Giungla! Venere ti sorride e con la Luna a darti manforte, sei praticamente irresistibile… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Hai Venere a favore e quindi l’amore è decisamente “appetitoso e piccante”! Questa settimana ti senti un concentrato di passione e dolcezza… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’11 al 17 novembre 2024: i segni peggiori

7 – Acquario

Un inizio settimana che sembra proprio voler testare la tua pazienza, ma resistere è il gioco di cui sei campione! La fiamma dell’amore arde alta… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Questa settimana fai pulizia nelle relazioni. Senti il bisogno di conoscere persone nuove e tagliare i rami secchi; venerdì potrebbe essere un giorno perfetto… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

Dopo un periodo di confusione amorosa, adesso hai le idee un po’ più chiare: chi aveva dubbi o gelosie è tornato in riga… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

Questa settimana inizia con un po’ di nervosismo e tensioni varie, specialmente in amore, quindi meglio andarci piano… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

In amore c’è qualche terremoto in arrivo: se ti trovi in una storia già in bilico, aspettati che le cose possano diventare un po’ ingovernabili… VAI AL SEGNO

12 – Toro

Calma e sangue freddo sono le parole chiave, ma quannu mai ci riesci? Questa settimana hai l’umore un po’ ballerino… VAI AL SEGNO