Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 21 al 27 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: i segni migliori

1 – Toro

Finalmente sembra che tutto stia andando per il verso giusto, soprattutto in amore! Dopo mesi di litigi, musi lunghi e drammi degni di una soap opera, il tuo cuore può tornare a battere… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Sei pronto a uscire dalla tana ruggente e splendente! L’inquietudine delle ultime settimane si scioglie come neve al sol… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Hai un’energia travolgente e questa settimana non sarà diversa. Potresti trovarti al centro dell’attenzione, attirando ammiratori e qualche ritorno dal passato… VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Finalmente si respira! Dopo settimane di tempesta, Venere torna a sorriderti e questo significa solo una cosa: più libertà e meno stress… VAI AL SEGNO

5 – Scorpione

C’è una bella ventata di libertà nell’aria! Le stelle ti danno il via libera, soprattutto se in amore sei riuscito a risolvere qualche grana recente… VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

La settimana per te sarà come una giostra: mille giri e poca voglia di scendere. In amore, finalmente si apre qualche spiraglio di luce… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: i segni peggiori

7 – Cancro

Le tensioni passate finalmente si stanno dissolvendo come il fumo di un barbecue andato male. Se sei riuscito a superare un periodo difficile, ora puoi tirare un sospiro di sollievo… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Per chi ama le relazioni leggere e senza vincoli, questo è un cielo che sorride. Le avventure di una notte, gli incontri senza troppi pensieri… VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Stai seguendo il ritmo delle stelle come un metronomo, ma occhio agli inciampi. In amore, il cielo non è del tutto limpido… VAI AL SEGNO

10 – Gemelli

Questa settimana non è proprio il massimo della vita, ma cercheremo di tirarti su di morale. Le stelle non sono proprio dalla tua parte… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Periodo di revisione, eh? Non è il massimo, ma sei tu che di solito cerchi la perfezione e ora ti trovi a fare i conti con emozioni contrastanti… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Ecco, ti trovi in una di quelle situazioni che definire “ingarbugliata” è riduttivo. L’amore sembra un campo minato… VAI AL SEGNO