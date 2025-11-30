Oroscopo Toro: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – In questi giorni sembri uscito da una commedia romantica… senza la parte romantica. Venere non ti sostiene come vorresti e il risultato è un miscuglio di desideri, dubbi e momenti in cui guardi il telefono come se dovesse darti risposte filosofiche. Le tue intenzioni sarebbero anche nobili, ma questa è una settimana in cui potresti attrarre personaggi emotivamente complicati, ambigui o semplicemente nervosi come una moka abbandonata sul fuoco. Se sei single, meglio mantenere la leggerezza: niente promesse eterne, niente discorsi impegnativi, solo avventure soffici che non ti chiedano ricevute. In coppia, la distanza — fisica o emotiva — potrebbe farsi sentire, soprattutto a metà settimana, quando il tuo bisogno di stabilità si scontra con un clima generale piuttosto instabile.

A livello professionale, invece, il vento gira meglio. Hai nuove idee e possibilità che si delineano con chiarezza, anche se richiederanno tempo per concretizzarsi. Non è il momento di pretendere risultati immediati, ma di prepararti, tessere contatti, consolidare ciò che hai costruito. Le stelle ti guardano con favore, ma ti avvisano: nel portafoglio l’abbondanza non è prevista. Prudenza, pianificazione e zero investimenti impulsivi. Non è il momento di fidarti solo delle parole, soprattutto di chi promette senza mostrare nulla di concreto.

Fisicamente, la questione è semplice: parti forte, finisci stanco. I primi giorni sono perfetti per incastrare impegni importanti, mentre a metà settimana potresti avvertire quella pressione tipica di quando hai fatto troppo con poche energie. Non ignorare i segnali: il tuo corpo sa parlare, anche se non sempre lo ascolti.

Non tutto ciò che brilla è amore: a volte è solo stress con un filtro carino.

VOTO: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti mutu, osserva e nun ti fari pigghiari da cu dici e nun fa. La calma tua vali cchiù di mille promesse vacanti”.

