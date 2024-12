Oroscopo Toro: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – L’amore per te questa settimana sembra un gioco di poker. Hai in mano le carte giuste, ma non ti fidi del mazziere. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più, ma Venere contraria ti fa dubitare pure dell’acqua nel bicchiere.

Decidi entro poche settimane: o dentro o fuori. Sul lavoro, sei in fase di rivoluzione copernicana, ma occhio alle spese folli: il budget non è infinito. Per il benessere, Marte contrario ti regala piccole tensioni; rilassati o rischi di esplodere per una sciocchezza.

Venere contro, Marte contro… e tu? Resta neutrale, ché non sei mica un pianeta!

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “U tempu è ristretto, ma cunta i picciuli e travagghia senza fari fimmini e fimmineddi.”

