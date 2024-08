Oroscopo Toro: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana per te l’amore è come una dolce torta che però potrebbe rivelarsi indigesta. Venere è già in marcia per darti una mano, ma non aspettarti troppo: se ti senti trascurato, fai sentire la tua voce, ma senza esagerare!

I conti non tornano? Potrebbe essere un problema di denaro o, peggio ancora, di un ex che torna a farti visita. Sul lavoro, ti senti come se fossi stato investito da un treno? Calma, la stanchezza è comprensibile, ma le giornate migliori stanno arrivando dopo Ferragosto. Le cure e le terapie iniziano a farsi sentire, soprattutto se cominci verso fine settimana, ma occhio a non strafare!

Voto: 7 – “Aspetta il dolce, ma non mangiare troppa panna!”

Consiglio delle stelle siciliane: “A ‘sti cosi pigghiali cchiù di calma, ca sulu cuscì ti pò scanzari ‘a battuta finali!”

