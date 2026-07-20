Palermo 2027, La Vardera: “Subito un tavolo strategico con gli alleati”

PALERMO – “È necessario istituire un tavolo per parlare del futuro di Palermo. Al momento esiste solo una regia per le elezioni regionali e non per la città capoluogo di regione”. Lo afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, intervenendo sul percorso politico in vista delle elezioni amministrative del 2027.
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“Ho letto nei giorni scorsi nomi accostati a candidati sindaco di Controcorrente – aggiunge –. È vero, la nostra classe dirigente è pronta a esprimere un nome autorevole, ma credo serva un confronto con gli alleati per dare un futuro condiviso a una città che sembra non averlo, che sembra non avere una visione, che sembra non volere essere degna di una capitale europea”.
La Vardera richiama quindi l’esperienza di Agrigento come possibile riferimento. “L’esperienza e il modello Agrigento insegnano che è possibile tracciare un percorso che porti a una svolta. Il nostro movimento chiede un tavolo prima della pausa estiva per individuare una strategia condivisa”, conclude il leader di Controcorrente.