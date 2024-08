Palermo, addio a Fabio Console: il cordoglio sui social

Fu anche volto della popolare trasmissione "Opinion leader"

PALERMO – Fabio Console se n’è andato a 58 anni. Fu volto e voce di una trasmissione fortunata e molto in voga nella Palermo degli anni Novanta: Opinion leader fotografò, con leggerezza ma anche irriverenza, il momento di una generazione. Fu il fulcro di una tv palermitana ‘ruggente’, con talk show e altro ancora.

Dal pomeriggio di ieri, da quando si è saputo della prematura dipartita di Fabio Console, sui social in tanti lo hanno ricordato. Una memoria collettiva impressa su post di affetto e sinceri.

“Addio Fabio, la terra ti sia lieve e sono sicuro che già avrai portato la tua garbata genialità nel paradiso, nei Campi Elisi, dove continuano a vivere le anime buone. Con te muore anche un pezzo di una città non sempre in grado di capire i suoi talenti. Ciao dolcissimo amico”, scrive l’assessore comunale Maurizio Carta.

“Dico la mia, infischiandomene di cosa penseranno in molti – scrive Stefania Morici di Arteventi -. Fabio Console era una delle persone più intelligenti, geniali, ironiche, sarcastiche, colte e pieno di visioni che io abbia mai conosciuto in vita mia e Paletmo negli ultimi anni non gli ha dato il giusto riconoscimento”.

Ed ancora, tra i numerosi messaggi:

“Che amico caro sei Fabio Console.Un’anima indomita e creativa come poche…Spero di incontrarti ancora in questa e nella prox vita. Anima la festa, ovunque tu sia adesso. Ti voglio bene, manchi e mancherai”.

“….Erano i tempi del Rotaract Pa Est…erano le scorribande…le serate gioiose nei locali della Palermo by night …era quel modo di parlare gioioso.. allegro…dalle vocali ampie… musicali…della Palermo della mia gioventù…erano giorni che non torneranno…Ciao,Caro Fabio…mancherai a tutti noi!”.