Palermo, agente libero dal servizio fa arrestare un ladro

Aveva con se un pc e due biciclette, provento del furto

PALERMO – Nessun tentennamento. Era libero dal servizio, ma ha non ci ha pensato due volte. Perché un poliziotto indossa “sempre” la divisa anche quando ha finito il turno di lavoro.

È il caso dell’agente del commissariato Politeama di via Bentivegna a Palermo che ha arrestato un 25enne gambiano accusato di furto aggravato.

Nei giorni scorsi l’agente transitando in via Rosolino Pilo ha notato un cittadino straniero che lanciava da dietro una cancellata in ferro due biciclette per rubarle. L’agente lo ha bloccato e ha chiamato i colleghi di una volante che lo ha hanno condotto in commissariato.

Il giovane aveva pure una borsa porta pc con all’interno un portatile. Gli investigatori sono riusciti a ricavare un account intestato ad un commerciante della zona.

Quest’ultimo è stato contattato mentre in vacanze per qualche meritato giorno di riposo ed ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, come proprie sia le biciclette che il pc portatile. L’arresto è stato convalidato dal gip.