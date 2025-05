Palermo, al via i nuovi lavori al Ponte Corleone: finiranno il 3 luglio

Inizia la costruzione dei ponti laterali. Si comincia da quello lato monte in direzione Catania

PALERMO – Ponte Corleone, al via fino al 3 luglio i lavori di costruzione dei ponti laterali. Si annuncia un avvio di estate di caos per gli automobilisti palermitani. L’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha emesso giovedì un’ordinanza per l’aggiornamento del calendario dei lavori dal 26 maggio al 3 luglio 2025, nell’ambito dei lavori di costruzione dei ponti laterali al Ponte Corleone, in corrispondenza della corsia di marcia lato monte.

In direzione Catania, viale Regione Siciliana potrà essere percorsa su una corsia. Inevitabile l’imbuto che si creerà per le auto in uscita dalla città quotidianamente. Così come inevitabile sarà il congestionamento di via Messina Marine, unica arteria alternativa per chi da Palermo si deve spostare verso la periferia est o nei paesi dell’hinterland in quella direzione.

I lavori saranno condotti in parte anche in notturna, per cercare di accelerare i tempi di realizzazione. In particolare, in base al cronoprogramma stilato, si svolgeranno di notte quelli relativi al taglio dei marciapiedi. Gli altri lavori saranno realizzati in orario diurno.

L’appalto da 17 milioni e mezzo, finanziato dalla Regione con fondi Poc, prevede la costruzione di altri due ponti, uno lato valle e uno lato monte, che porteranno le corsie stradali a otto, quattro in direzione Catania e altrettante in direzione Trapani. Si comincia da quello lato monte, in direzione Catania.