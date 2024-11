Palermo, al via in Fincantieri la costruzione del traghetto della Regione

Lo stabilimento del capoluogo torna a costruire navi per intero

PALERMO – Al via allo stabilimento Fincantieri di Palermo la costruzione del traghetto della Regione. “Oggi è un giorno significativo per il cantiere del capoluogo e per l’intero comparto industriale siciliano. L’avvio della costruzione di un traghetto, rappresenta non solo un importante obiettivo raggiunto, ma anche una spinta decisiva per l’economia e l’occupazione nel territorio”. Lo affermano Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, e il deputato regionale di Forza Italia, Gaspare Vitrano, presidente Commissione Attività Produttive all’Ars.

“Questo progetto è il risultato di anni di sforzi e impegno da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, e della sinergia tra Fincantieri e il governo Schifani. Ora ci auguriamo che venga dato il via libera per la costruzione di un secondo traghetto, consolidando ulteriormente l’eccellenza della nostra cantieristica,” continuano Tamajo e Vitrano. I due esponenti sottolineano inoltre l’importanza del completamento del bacino di carenaggio da 150mila tonnellate: “È un’infrastruttura strategica per il futuro del cantiere e per il potenziamento delle attività di costruzione e manutenzione navale a Palermo. È necessario accelerare i tempi e dare seguito agli impegni assunti per garantire nuove prospettive e stabilità occupazionale.” “Continueremo a sostenere e vigilare su questi progetti per assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo nel settore, essenziale per il rilancio industriale della Sicilia,” concludono.

“Oggi per lo stabilimento Fincantieri di Palermo è un giorno importante, c’è stato il taglio della prima lamiera per la costruzione di un traghetto ordinato dalla Regione Sicilia. Dopo tanto tempo si torna finalmente a costruire navi intere – dicono Enzo Comella e Giovanni Gerbino, segretari della Uilm Sicilia e Uilm Palermo -. Da anni – aggiungono – questo sindacato si è mobilitato per raggiungere questo obiettivo grazie soprattutto all’impegno di tutti i lavoratori e lavoratrici insieme al management di Fincantieri Palermo. Serve continuare su questa strada e adesso aspettiamo con fiducia il via libera della Regione all’assegnazione della costruzione del secondo traghetto. Vogliamo, inoltre, sollecitare l’autorità portuale sull’inizio dei lavori del bacino da 150mila tonnellate, nell’ultimo incontro il presidente Pasqualino Monti ne aveva promesso l’avvio lo scorso luglio ma ad oggi ancora nulla. Ricordiamo – concludono i sindacalisti – che questa opera infrastrutturale è di fondamentale importanza per le costruzioni, riparazioni e trasformazione navale. Il futuro del cantiere, e di tutti i lavoratori, dipende anche da questo”.

L’ad di Fincantieri: disponibili a collaborare sul Ponte

“Fincantieri ha realizzato il ponte Morandi a Genova e, ovviamente, siamo interessati e siamo a disposizione per la parte che riguarda la costruzione in acciaio per il Ponte sullo Stretto. Certamente valuteremo la possibilità”. Così Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri a margine della cerimonia del taglio della prima lamiera del nuovo traghetto che Fincantieri sta costruendo per la Regione Siciliana