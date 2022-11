Palermo, al via la fiera della scuole e dell’Università dell’Aster

La fiera dell’Università si concluderà mercoledì per lasciare spazio a quella delle medie

Oltre 18 mila studenti tornati in presenza dopo 2 anni di pandemia, provenienti da tutta l’Isola, oggi hanno affollato il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo con i suoi 80 Stand, nella prima giornata della XX edizione di Orienta Sicilia, prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione ASTER.

Oggi taglio del nastro con l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

Il presidente dell’Associazione ASTER e coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Siamo felicissimi di inaugurare i lavori della XX Edizione di OrientaSicilia – ASTERSicilia e di tornare in presenza dopo due lunghissimi anni di logorante pandemia. Riuscire ad ottenere il PAD.20 della Fiera del Mediterraneo è stata un’impresa lunga e faticosa ma ci siamo riusciti! Ringraziamo il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per il suo tempestivo ed efficace intervento nel restituirci il padiglione e ringraziamo l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti per aver predisposto tutti gli interventi necessari al fine di rimettere in buono stato il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo”.

Tra gli stand presenti : la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale; l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno e la Delegazione del Québec in Italia per fornire informazioni sulle università del Québec ed i loro programmi.

“Forti del successo- prosegue Brighina – dei nostri vent’anni, con fierezza e con gioiosa gratitudine siamo felicissimi di dare il via alla XX Edizione e di annunziare che si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica e del Senato quale Premi di rappresentanza. Questa attenzione delle massime cariche dello Stato ci ricorda il senso di servizio pubblico del nostro lavoro. Nessuna società può sentirsi tranquilla e in buona salute, se non pensa al suo futuro. Aiutare le nuove generazioni a scegliere bene gli studi e la professione è parte di questo futuro comune. Sapere che sia il Presidente della Repubblica che quello del senato condividono la nostra fatica ci incoraggia a spenderci con coraggio e passione per i nostri ragazzi”.

