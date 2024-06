Il Palermo vira su Dionisi: all’ex Sassuolo la panchina dei rosa

Sarebbe il prescelto per la panchina dei rosanero

Colpo di scena in casa Palermo. Alessio Dionisi, allenatore reduce dall’esperienza con il Sassuolo in Serie A, sarebbe il tecnico scelto dal club del capoluogo siciliano per guidare i rosanero nella prossima stagione di Serie B.

Negli ultimi giorni si era parlato in maniera decisa di Paolo Zanetti come nuovo tecnico del Palermo. Nella tarda serata di lunedì 3 giugno, invece, sarebbe arrivata la virata da parte della società di viale del Fante.

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, attraverso il proprio sito, scrive: “In casa rosanero la prima scelta per la panchina è Alessio Dionisi: l’ex Sassuolo è il prescelto del Palermo. L’accordo con l’allenatore è molto vicino”.