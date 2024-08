Palermo, ancora incendi di rifiuti: il conferimento va avanti piano

I disagi continuano

PALERMO- Altra notte di incendi di cumuli di rifiuti a Palermo. La raccolta della spazzatura è ripresa anche se la situazione in discarica è preoccupante con i piazzali pieni di immondizia.

Così il conferimento nell’impianto procede a rilento e i rifiuti in alcune zone restano per strada.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in via maresciallo Pecori Giraldi allo Sperone, in via del Vespro nella zona del Policlinico, in via Ustica nella zona di via Perpignano e in viale Piazza Armerina a Borgo Nuovo.