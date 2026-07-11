 Palermo, Russo fa ricorso contro la mancata nomina ad aggiunto
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Palermo, “battaglia” per il ruolo di procuratore aggiunto: Russo fa ricorso

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Il Csm ha scelto Carlo Marzella
IN PROCURA
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PALERMO – C’è un ricorso contro la nomina di uno dei nuovi procuratori aggiunti di Palermo. La sezione prima del Tar del Lazio si pronuncerà il 15 luglio sull’istanza di Massimo Russo che ha impugnato la bocciatura della sua candidatura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che ha scelto Carlo Marzella.

Il ricorso, patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contesta la legittimità delle valutazioni comparative e dell’istruttoria che hanno determinato la scelta del Csm.

Carlo Marzella, per ultimo era stato sostituto procuratore generale a Palermo, sempre in città ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia: si occupava delle indagini sulla mafia trapanese.

Massimo Russo, oggi alla Procura per i minorenni, per anni è stato in prima linea nelle indagini sulla mafia trapanese e con una parentesi da assessore regionale alla Sanità.

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