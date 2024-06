Cade in mare mentre passeggia in bicicletta alla Cala e muore annegato

Inutile il tentativo dei pescatori e dei sanitari di rianimarlo

PALERMO – Un uomo di circa 60 anni è deceduto alla Cala dopo essere caduto in mare. Stava passeggiando in bicicletta. Non è ancora chiaro se abbia perso il controllo per un malore oppure se sia stato un incidente.

I pescatori lo hanno recuperato e hanno chiamato i soccorsi. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Gli hanno praticato un lungo massaggio cardiaco.

L’uomo non ha con sé i documenti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e vigili del fuoco del nucleo sommozzatori. La tragedia è avvenuta nei pressi del pontile del Circolo velico.