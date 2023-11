Palermo-Cittadella, le probabili formazioni del match del “Barbera”

I dubbi di Corini tra centrocampo e attacco

PALERMO – Parola d’ordine: continuità. Dopo la vittoria casalinga contro il Brescia, il Palermo adesso vuole riprendere la serie di risultati positivi dalla quale si era allontanato dopo le sconfitte contro Lecco e Sampdoria. Il successo dei rosanero arrivato nel turno infrasettimanale contro le Rondinelle, valido per la seconda giornata di Serie B, ha proiettato i rosanero alla sfida odierna contro il Cittadella.

La compagine guidata da Eugenio Corini è tornata nella parte alta della classifica conquistando il terzo posto. Davanti c’è il Venezia, che ha già giocato e vinto contro il Catanzaro allungando il distacco dai rosanero. Anche per questo il Palermo dovrà fare risultato al “Barbera” con il Cittadella. I lagunari sono a quota 27 punti, i siciliani invece arrivano al match in programma oggi alle 16.15 con 23 lunghezze ottenute. La continuità di vittorie è necessaria per rimanere agganciati alle zone di vertice della graduatoria, nonché molto vicino alle posizioni per la promozione diretta.

Davanti ai rosanero, però, ci sarà il Cittadella di Edoardo Gorini. Il tecnico dei siciliani ha definito i veneti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, “una squadra che non muore mai”. I granata, a tal proposito, sono reduci dalla vittoria contro il Brescia per 3-2, ma nei due incontri precedenti hanno perso con Cremonese e Pisa. Dodicesimo posto in classifica per gli ospiti con 16 punti a referto, al pari dello stesso Pisa e del Sudtirol.

Le probabili formazioni

Sicuramente Corini dovrà fare a meno di Ceccaroni, Vasic e Di Francesco. I tre calciatori sono infortunati e non sono tra i convocati del match. Segre, invece, ha recuperato dalla gastroenterite virale ed è disponibile per la gara. In mediana, comunque, l’allenatore dovrebbe optare per gli stessi uomini scesi in campo dal primo minuto con il Brescia. In avanti conferme per Brunori, con Di Mariano, Valente e Mancuso che si giocano il posto sugli esterni.

Tra gli uomini di Gorini l’ex di giornata è Alessandro Salvi (nel Palermo invece Mancuso). La squadra veneta sarà sicuramente aggressiva sin dalle prime battute e proverà a mettere in difficoltà i rosanero con la qualità che può mettere soprattutto in mezzo al campo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Gomes; Valente, Brunori, Mancuso.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Danzi, Amatucci; Vita, Cassano; Pittarello.