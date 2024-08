Il Palermo tra infortuni e il calciomercato: De Sanctis al lavoro

Ultimi giorni della sessione estiva

PALERMO – Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato il Palermo si muoverà ancora per puntellare la rosa a disposizione di mister Dionisi. Trattative che si susseguono sia per rinforzare la compagine rosanero, ma anche per venire incontro agli infortuni che stanno colpendo alcuni calciatori della squadra del capoluogo siciliano.

L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Alfred Gomis, che all’esordio in Serie B contro il Brescia ha subito la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’estremo difensore del Palermo, costretto all’intervento chirurgico, avrà bisogno di diversi mesi prima di poter tornare a giocare con il resto dei compagni.

Per questo motivo il ds Morgan De Sanctis si sta guardando attorno per cercare un sostituto tra i pali della porta siciliana. Anche perché pure il terzo portiere, Francesco Di Bartolo, è ai box dalla fine di luglio per una frattura del quinto metatarso del piede destro. I nomi più caldi accostati al Palermo nelle ultime ore sono quelli di Andrea Consigli (Sassuolo) e Benoit Costil (svincolato ed ex Salernitana).

Gli altri reparti

Non va tanto meglio, poi, negli altri reparti. Per quanto riguarda la linea difensiva, Fabio Lucioni pochi giorni fa è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del labbro acetabolare sinistro. L’esperto difensore del Palermo sarà out per alcune settimane e il Palermo potrebbe pensare di muoversi anche in questo ruolo.

Molto dipenderà dal futuro di Nedelcearu, Graves e Peda. I tre centrali di difesa non hanno ancora una situazione ben delineata, di conseguenza andrà prima definita una loro possibile partenza per pensare, eventualmente, a un sostituto. Inoltre, sempre nel reparto arretrato, manca un’alternativa a Lund nella corsia sinistra. Fino a questo momento, infatti, è stato adattato Buttaro in quel ruolo.

Il reparto al completo dovrebbe essere il centrocampo. L’ultimo rinforzo arrivato nella linea mediana del Palermo è stato quello dello svincolato Valerio Verre. Anche nel pacchetto dei centrocampisti, però, c’è da registrare un infortunio. Jacopo Segre, infatti, è fermo ai box dal ritiro di Livigno a luglio. Il club di viale del Fante ha comunicato il 19 dello scorso mese di un “versamento articolare” al ginocchio.

In attacco

Il pacchetto offensivo del Palermo dovrebbe essere l’altro reparto al completo, ma nelle ultime ore sono emerse alcune voci che potrebbero riguardare un ulteriore arrivo in casa rosanero. In tal senso si fa riferimento a Tadeo Allende, esterno destro classe 1999 del Celta Vigo e attaccante duttile che può adattarsi anche in altri ruoli in avanti. Allende si aggiungerebbe all’arrivo di Appuah dal Nantes che il Palermo ha già reso ufficiale alcuni giorni fa.