Palermo-Catanzaro, si ferma Diakité: Dionisi potrebbe cambiare modulo

Problema muscolare per il terzino dei rosanero

Il Palermo prosegue la preparazione al centro sportivo di Torretta in vista del prossimo match casalingo contro il Catanzaro. I rosanero sono in ritiro dalla giornata di giovedì 12 dicembre e stanno lavorando per l’incontro in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00, allo stadio “Renzo Barbera”.

Il terzino Salim Diakité non si è allenato con i compagni. Il calciatore ex Ternana avrebbe accusato un problema muscolare che gli ha causato uno stop: con ogni probabilità salterà la partita casalinga contro i calabresi. Dionisi, dunque, potrebbe pensare di cambiare sistema di gioco ai suoi.

Ipotesi di un nuovo modulo condizionate dalla contemporanea assenza di Niccolò Pierozzi, anche lui infortunato. Considerato il mancato utilizzo di Buttaro fino ad ora (eccezion fatta per la gara di Coppa Italia contro il Napoli e un totale di 12 minuti in Serie B), l’allenatore dei rosanero potrebbe optare per il 3-5-2.

In questo caso la difesa a tre andrebbero a comporla Baniya, Nikolaou e Ceccaroni, con Di Mariano schierato come quinto di centrocampo a destra e uno tra Lund e Di Francesco a sinistra. In avanti, invece, aumentano le chances di rivedere Brunori dal primo minuto, accompagnato da Insigne. Valutazioni ancora in corso e non definitive per rispondere all’emergenza terzini.