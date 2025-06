Palermo, che fine faranno i cavalli dopo lo stop alle carrozze?

Alla domanda risponde l'assessore Ferrandelli

Che fine faranno, a Palermo, i cavalli dopo lo stop alle carrozze? Un passo indietro, intanto, per inquadrare il punto.

Palermo va verso l’addio alle carrozze trainate da animali. È stata trasmessa, infatti, al consiglio comunale una proposta di delibera per la modifica del regolamento sul servizio turistico, con l’obiettivo di arrivare alla dismissione entro un anno.

Lo abbiamo scritto e aggiungiamo il nostro plauso: era ora. Ma che fine faranno i cavalli dopo lo stop alle carrozze? La domanda è logica. Qualcuno dei lettori si chiede, preoccupato, anzi allarmatissimo: mica finiranno al macello?

“Assolutamente e ovviamente no – assicura l’assessore Fabrizio Ferrandelli che si è adoperato per questa battaglia di civiltà -. Siamo in contatto con l’Istituto Zooprofilattico e con diverse associazioni che sono interessate anche per l’ippoterapia. I cavalli saranno accuditi e avranno una vita sicuramente migliore”. Una risposta che tranquillizza tutti.