Palermo-Cittadella, Insigne: “Potevamo portare a casa il risultato”

L'attaccante: "È bello giocare in casa, il primo tempo è stato intenso"

“Ancora devo segnare il primo gol al ‘Barbera’, comunque abbiamo fatto un’ottima partita senza subire nulla. Abbiamo preso solo il gol al 90’. Dobbiamo continuare così come stiamo facendo”. Roberto Insigne, attaccante del Palermo, ha commentato così la gara persa dai suoi contro il Cittadella in conferenza stampa.

“Potevamo portare a casa il risultato – prosegue l’attaccante dopo l’uno a zero subito -. Abbiamo creato tanto nel primo tempo. Non credo ci sia paura, è bello giocare in casa davanti a questa gente. Il primo tempo è stato intenso, sono contento diciamo perché abbiamo creato tanto e dovevamo concretizzare di più. Il primo io”.

“Ci stanno i fischi dei tifosi, sono rammaricati dal risultato e li capiamo. Sono sempre presenti, dobbiamo solo cercare di ricambiare la fiducia con le prestazioni. È sempre bello giocare sia qui che fuori casa con tutta questa gente che ci segue”, ha concluso il numero 11 dei rosanero.