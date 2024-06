Palermo, controllata una discoteca di Mondello: sospesa l’attività

Non erano rispettate alcune regole prevista dalla normativa sulla movida

PALERMO – Sospesa l’attività di una discoteca a Mondello. Da un controllo eseguito da parte degli agenti della polizia municipale è stato rivelato che i rilievi prodotti in materia di inquinamento acustico non erano conformi con quanto prescritto dal regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento.

I gestori al controllo hanno esibito licenza, Scia antincendio e per la somministrazione di alimenti e bevande, insieme all’agibilità rilasciata dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ma non esponevano al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare e hanno mostrato agli agenti una perizia fonometrica non in linea con il regolamento movida.

L’attività rimarrà sospesa fino all’attestazione di adeguamento delle emissioni sonore prodotte ai limiti prescritti dalla vigente normativa. Del provvedimento è stata fatta comunicazione alla Questura di Palermo e al SUAP.