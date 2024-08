Palermo-Cosenza, tante assenze tra i rosanero: i convocati di Dionisi

È in lista il nuovo attaccante del Palermo Jeremy Le Douaron

In vista della gara contro il Cosenza, in programma domenica 1 settembre al “Barbera”, il sito ufficiale del Palermo ha reso noti i convocati dal tecnico dei rosanero Alessio Dionisi. L’allenatore è alle prese con diversi stop che possono condizionare le scelte sulla formazione titolare.

Il difensore Ryyan Baniya e il centrocampista Valerio Verre sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato, rispettivamente, una lesione al soleo della gamba destra e una lesione al retto femorale sinistro. Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo.

Sarà assente anche Stredair Appuah in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Non risulta in lista Dario Saric, alla seconda convocazione mancata di fila senza alcuna comunicazione da parte del club. Presente, invece, il nuovo attaccante del Palermo Jeremy Le Douaron.

Palermo-Cosenza, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza.

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu