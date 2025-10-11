 Palermo, è morto Angelo Siino
Palermo, è morto Angelo Siino: fu segretario della facoltà di Medicina

Si è spento dopo una lunga malattia
IL LUTTO
di
PALERMO – Si è spento dopo una lunga malattia Angelo Siino, 71anni, per lungo tempo segretario e dipendente della facoltà di medicina dell’università degli studi di Palermo.

“Nonostante da tempo combattesse contro la sua malattia, aveva sempre il sorriso sulle labbra e non mancava mai di rivolgere una parola dolce o una battuta di spirito a tutti – dice chi conosceva Siino -. Punto di riferimento per tantissime matricole, era sempre disponibile con studenti docenti e medici del policlinico universitario. Rimarrà un vuoto incolmabile per tutti coloro che hanno apprezzato le sue qualità umane e professionali”.

