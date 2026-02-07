Palermo-Empoli 1-1: Gyasi trova il gol del pareggio – LIVE

Palermo-Empoli, valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 17.15 allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Empoli: la partita
Articolo in aggiornamento
33′ – Giallo per Bani
24′ – GOL DEL PALERMO! Le Douaron crossa dalla sinistra con il mancino e trova in area di rigore Gyasi che tutto solo apre il piattone e batte Fulignati
18′ – Nasti tenta la conclusione dal limite dell’area di rigore, Joronen respinge
15′ – Dopo aver sbloccato l’incontro, l’Empoli continua a creare azioni da gol mentre il Palermo dà l’impressione di essere ingessato
5′ – GOL DELL’EMPOLI! Guarino è il più veloce di tutti in area di rigore dei rosanero a calciare in porta, sugli sviluppi di un corner e dopo una serie di rimpalli. La squadra di Dionisi passa subito in vantaggio al “Barbera”
Ore 17:16 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia la gara al “Barbera”!
Ore 17:13 – Palermo ed Empoli fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale
Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma tra quindici minuti
Ore 16:40 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita
Palermo-Empoli: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 7 Johnsen, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.
EMPOLI: 21 Fulignati, 5 Obaretin, 6 Degli Innocenti, 7 Elia, 8 Magnino, 11 Shpendi, 18 Ghion, 19 Nasti, 20 Lovato (C), 26 Candela, 34 Guarino. A disposizione: 1 Perisan, 2 Curto, 4 Romagnoli, 14 Yepes, 15 Ceesay, 17 Fila, 24 Ebuhei, 25 Ignacchiti, 28 Indragoli, 32 Haas, 70 Saporiti, 77 Popov. Allenatore: Dionisi.
ARBITRO: Paride Tremolada (Monza). Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta). Secondo assistente: Ayoub El Filali (Alessandria). Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (Bergamo). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).
MARCATORI: 5′ Guarino (E), 24′ Gyasi (P).
NOTE: Bani (P).