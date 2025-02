Palermo, fermato in auto senza patente tenta la fuga: denunciato

Inseguimento con i carabinieri nella notte

PALERMO – Inseguimento per le strade di Palermo. I carabinieri della stazione Falde hanno intimato l’alt all’autovettura condotta da un palermitano di 25 anni con a bordo due passeggeri, un altro giovane di 25 anni e una ragazza di 27 anni.

L’automobilista non si è fermato e ha iniziato una fuga. I militari sono riusciti a bloccare la vettura in via Autonomia Siciliana, ma poco gli automobilisti sono riusciti a fuggire di nuovo. La corsa dell’auto è terminata contro un muro in via Angiò.

Il giovane fuggiva perché era senza patente ed era stato già multato e guidava una macchina sotto sequestro. I tre sono stati denunciati.